В декларациях Порошенко не нашли признаков незаконного обогащения

Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) после проверки не нашло в электронных декларациях президента страны Петра Порошенко за 2015–2016 годов признаков незаконного обогащения. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В НАПК подтвердили достоверность информации, внесенной в декларации за 2015 год и 2016 год. «Также не обнаружено конфликта интересов и признаков незаконного обогащения», — говорится в сообщении. Также в НАПК отметили, что при составлении и предоставлении деклараций Порошенко выполнил требования закона Украины «О предотвращении коррупции».

Декларация о доходах Петра Порошенко за 2016 год была опубликована в Едином госреестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, 1 апреля. За год Порошенко заработал более 12 млн гривен (приблизительно $469,6 тыс.).

Зарплата президента составила 366,3 тыс. грн (более $13,5 тыс.), 11,9 млн грн он получил в качестве процентов в Международном инвестиционном банке (МИБ), следует из документа. Доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав Порошенко составил 26 тыс. грн. За 2015 год президент Украины задекларировал 62 млн гривен (приблизительно $2,4 млн), а также 104 компании.

Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции занимается проверкой деклараций всех чиновников страны.