В Москве таксист Uber ранил ножом мужчину во время дорожного конфликта

На востоке Москвы таксист сервиса Uber ранил ножом мужчину во время дорожного конфликта и скрылся. Полиция ищет уехавшего с места инцидента мужчину. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник уточнил, что, согласно предварительным данным, инцидент произошел на Зеленом проспекте в районе дома 39. Водитель Uber был на машине Hyundai Solaris.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве заявили РБК, что на Зеленом проспекте произошел конфликт между двумя мужчинами. В ходе инцидента один мужчина ранил ножом в руку другого, после чего нанесший ранение скрылся с места происшествия.

«Пострадавшего осмотрели медики. Не могу сказать, госпитализирован он или нет», — отметил собеседник РБК.