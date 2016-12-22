СКР возбудил дело из-за драки заключенных в краснотурьинской колонии

Следственный комитет (СКР) возбудил уголовное дело после массовой драки заключенных в колонии №3 в Краснотурьинске. Об этом говорится в сообщении управления ведомства по Свердловской области.

Инцидент произошел 25 августа. Вечером несколько осужденных покинули свои изолированные жилые участки. Их попытался остановить сотрудник колонии, однако заключенные напали на него. После этого они проникли в жилой сектор другого отряда, где «причинили телесные повреждения пяти другим заключенным».

В СКР отметили, что причиной произошедшего стал «межличностный бытовой конфликт между осужденными». В связи с конфликтом было возбуждено дело по ч. 1, 2 ст. 321 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении осужденного и в отношении сотрудника места лишения свободы).

В Свердловской области 2 августа в воинской части №31612 произошла массовая драка. По данным источников, в результате драки ранения получили не менее десяти человек. Источники Ura.ru утверждают, что после драки были госпитализированы 14 человек. Как сообщало издание, конфликт произошел между местными военнослужащими и прибывшими на курсы выживания военнослужащими из Тувы. После драки Главная военная прокуратура возбудила дело по ст. 334, 335 УК РФ (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, насильственные действия в отношении начальника).