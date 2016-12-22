Дочь Каримова решила отказаться от поста посла Узбекистана в ЮНЕСКО

Лола Каримова-Тилляева, младшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова (скончался в 2016 году), решила уйти в отставку с поста посла страны при ЮНЕСКО (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры), сообщает телеканал «Узбекистан24».

«Я откажусь представлять Узбекистан в ЮНЕСКО в связи с запуском в ближайшее время новых культурных и благотворительных проектов в память об Исламе Каримове, а также в силу моих личных и семейных целей», — пояснила Каримова.

Младшая дочь первого президента Узбекистана возглавляет постоянное представительство страны при ЮНЕСКО с 2008 года. Кроме того, она является президентом Федерации гимнастики Узбекистана, руководителем благотворительного фонда «Ты не одинок» (создан ей в 2002 году для оказания помощи детям, оставшимся без попечения родителей) и Республиканского центра социальной адаптации детей.

В 2015 году старшая дочь Ислама Каримова — Гульнара — была признана виновной в причастности к хищениям, вымогательству, растрате госсредств и уклонении от налогов и приговорена к пяти годам лишения свободы. В настоящее время продолжается расследование дела, в рамках которого она обвиняется также в завладении чужим имуществом, нарушении таможенного законодательства и правил торговли, подделке документов и отмывании незаконно нажитых средств.

В 2017 году власти Узбекистана попросили Генпрокуратуру России наложить арест на расположенные в Москве объекты недвижимости, принадлежащие «организованной преступной группе», в которую, по данным правоохранительных органов, входила Гульнара Каримова. Общая стоимость этих объектов оценивается в $2 млн.