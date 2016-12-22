Суд наказал автора слухов о свадьбе Dr.Dre и вдовы президента Южной Кореи

В Южной Корее суд оштрафовал мужчину, распространявшего через Интернет слухи, что 95-летняя вдова экс-президента страны Ким Дэ Чжуна планирует выйти замуж за рэпера Dr. Dre ради отмывания средств. Об этом сообщает издание The Korea Times.

Мужчина в своем блоге в январе сообщил, что Ли Хе-хо, вдова бывшего президента страны «собирается выйти замуж за Dr. Dre для отмывания денег своего бывшего мужа». Эту запись суд счел клеветой и оскорблением памяти бывшего главы страны. В результате автор был оштрафован на 5 млн вон ($4,4 тыс.).

Ли Хе-хо была супругой Ким Дэ Чжуна, руководившего Южной Кореей с 1998 по 2003 год. В 2000 году ему была присуждена Нобелевская премия мира за смягчение политики в отношении КНДР и борьбу за права человека в Восточной Азии. Как отмечает издание, несмотря на смерть супруга в 2009 году, Ли Хе-хо остается влиятельной фигурой в политике Южной Кореи. В 2011 году она посетила КНДР, чтобы выразить соболезнования в связи со смертью лидера страны Ким Чен Ира.