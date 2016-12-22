Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Твое право
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,88 58,31 EUR Нал. 70,16 69,49 USD Бирж. 58,42 -0,16 EUR Бирж. 69,74 -0,16 USD ЦБ. 58,55 -0,60 EUR ЦБ. 69,85 +0,15 EUR/USD 1,19 +0,00 ММВБ 1979,34 +0,01% РТС 1067,37 +0,65% Brent 52,37 +0,04% DJIA 21813,67 +0,14% Nasdaq 6265,64 -0,09% FTSE 7401,46 -0,08%
Арт-директор «Хромой лошади» вышел из колонии
Лента новостей
Иностранные деятели культуры выступили в поддержку Серебренникова 13:22, Общество Китай и Индия договорились развести войска на плато Доклам 13:20, Политика Дочь Каримова решила отказаться от поста посла Узбекистана в ЮНЕСКО 13:17, Политика Арт-директор «Хромой лошади» вышел из колонии 13:12, Политика Киевскому «Динамо» засчитают поражение за отказ сыграть в Мариуполе 13:10, Спорт В Индии начала работу первая в мире алмазная биржа 13:05, Экономика Компании Игоря Чайки займутся поставками шоколада и кваса в Китай 13:04, Бизнес Россияне назвали оптимальный возраст для вступления в брак 12:50, Общество В московской клинике умерла впавшая в кому в Турции жительница Сургута 12:40, Общество МВД представило новые правила для кругового движения 12:36, Общество Минобороны назвало сроки модернизации базы ВМФ в Севастополе 12:28, Политика В Подмосковье в ДТП с маршруткой получили травмы десять человек 12:23, Общество Такси в Хабаровске проверит водителя после «умывания» пассажирок зеленкой 12:16, Общество О трудовых правах должны знать все: работа – это не только обязанности 12:04, Партнерский материал Китай пригласил на саммит БРИКС Гвинею, Мексику, Таиланд и Таджикистан 12:03, Общество Сумма, потраченная Конором Макгрегором на вечеринку после «боя века» 12:00, Стиль Южная Корея реформирует армию для быстрого удара по КНДР 11:53, Политика Британская инвесткомпания заинтересовалась покупкой сети ТЦ в России 11:51, Бизнес Знакомые рассказали о предполагаемом убийце блогера в парке Горького 11:45, Общество «ПСЖ» договорился о покупке форварда за €190 млн 11:37, Спорт СМИ сообщили о запрете Финляндии на проход барка «Крузенштерн» к Аландам 11:36, Политика Минфин предложил запретить «обычным людям» покупать криптовалюту 11:35, Бизнес Skoda Rapid или гольф-класс: как правильно выбрать бюджетный автомобиль 11:34, Авто Неизвестные убили полицейского на автозаправке в Дагестане 11:32, Общество Авиацию на юге России подняли по тревоге в ходе внезапной проверки 11:32, Общество Умерла звезда фильма «Высокий блондин в черном ботинке» Мирей Дарк 11:09, Общество
Арт-директор «Хромой лошади» вышел из колонии
Политика, 13:12
0
Арт-директор «Хромой лошади» вышел из колонии

Арт-директор сгоревшего в 2009 году в Перми ночного клуба «Хромая лошадь» вышел на свободу из колонии после шести лет заключения. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе краевого ГУ ФСИН России.

«Срок нахождения Олега Феткулова в колонии закончился, он вышел на свободу», — приводит агентство сообщение ведомства.

Пожар в ночном клубе «Хромая лошадь» в Перми произошел в ночь на 5 декабря 2009 года. Жертвами пожара стали 156 человек. Основной причиной возгорания следствие считает неосторожное обращение с пиротехнической техникой.

В конце апреля 2013 года Ленинский районный суд Перми приговорил руководство заведения: владельца Анатолия Зака, арт-директора Олега Феткулова и исполнительного директора Светлану Ефремову к девяти годам и десяти месяцам, шести годам и четырем годам лишения свободы соответственно. Фигурантами дела также стали: инспекторы Госпожнадзора Пермского края Дмитрий Росляков и Наталья Прокопьева. Суд обвинил их в халатности и приговорил к пяти и четырем годам колонии-поселения соответственно.

Также директор ООО «Пиротехническая компания «Пироцвет», которое организовало в клубе фейерверк, Сергей Дербенев и его сын, работавший в этой компании Игорь Дербенев, получили пять лет и четыре года десять месяцев колонии общего режима соответственно.

Судебные приставы 29 октября 2014 года взыскали с осужденного владельца «Хромой лошади» Анатолия Зака более 4,8 млн руб. в пользу пострадавших при пожаре. Также были арестованы девять объектов недвижимости, которые принадлежали Заку.

Теги: «Хромая лошадь» , пожар в клубе , Олег Фектулов
Главное
Минфин предложил запретить «обычным людям» покупать криптовалюту Бизнес
Материалы по теме
Совладельцу клуба "Хромая лошадь" дали 6,5 лет колонии Общество
В Перми начался суд над совладельцем клуба "Хромая лошадь" Общество
Пострадавшим при пожаре в «Хромой лошади» выплатили около 5 млн руб. Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку