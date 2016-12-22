Арт-директор «Хромой лошади» вышел из колонии

Арт-директор сгоревшего в 2009 году в Перми ночного клуба «Хромая лошадь» вышел на свободу из колонии после шести лет заключения. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе краевого ГУ ФСИН России.

«Срок нахождения Олега Феткулова в колонии закончился, он вышел на свободу», — приводит агентство сообщение ведомства.

Пожар в ночном клубе «Хромая лошадь» в Перми произошел в ночь на 5 декабря 2009 года. Жертвами пожара стали 156 человек. Основной причиной возгорания следствие считает неосторожное обращение с пиротехнической техникой.

В конце апреля 2013 года Ленинский районный суд Перми приговорил руководство заведения: владельца Анатолия Зака, арт-директора Олега Феткулова и исполнительного директора Светлану Ефремову к девяти годам и десяти месяцам, шести годам и четырем годам лишения свободы соответственно. Фигурантами дела также стали: инспекторы Госпожнадзора Пермского края Дмитрий Росляков и Наталья Прокопьева. Суд обвинил их в халатности и приговорил к пяти и четырем годам колонии-поселения соответственно.

Также директор ООО «Пиротехническая компания «Пироцвет», которое организовало в клубе фейерверк, Сергей Дербенев и его сын, работавший в этой компании Игорь Дербенев, получили пять лет и четыре года десять месяцев колонии общего режима соответственно.

Судебные приставы 29 октября 2014 года взыскали с осужденного владельца «Хромой лошади» Анатолия Зака более 4,8 млн руб. в пользу пострадавших при пожаре. Также были арестованы девять объектов недвижимости, которые принадлежали Заку.