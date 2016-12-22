Компании Игоря Чайки займутся поставками шоколада и кваса в Китай

Компании «Русский экспорт» и FRС, крупнейшим акционером которых является сын генпрокурора России, предприниматель Игорь Чайка, намерены экспортировать в Китай шоколадные конфеты, другие сладости и квас. Об этом Игорь Чайка рассказал в интервью агентству городских новостей «Москва».

По его словам, жители Китая «не любят очень сладкое» и предпочитают непривычные вкусовые сочетания типа сладкого с соленым, поэтому «в ближайшие один-два месяца» компании планируют выпустить под собственной торговой маркой Dakaitaowa «более 20 видов шоколада и шоколадных конфет, около 15 видов фруктово-ореховых батончиков, несколько видов меда, квас и ряд других товарных позиций».

Игорь Чайка также рассказал, что в 2017 году его компании уже начали поставки в Китай муки и подсолнечного масла под брендом Dakaitaowa.

Ранее РБК писал о том, что компания «Русский экспорт» запустила онлайн-магазин в Китае по адресу dakaitaowa.com, с помощью которого российские производители продуктов народного потребления, стремящиеся выйти на китайский рынок, смогут продавать свои товары.

В разговоре с РБК представитель «Русского экспорта» ранее объяснял, что «Русский экспорт» и FRC (First Russian Cross-Border International Trading Ltd) ​ являются взаимосвязанными компаниями. Первая отвечает за операции в России, а FRC — в Китае.

При этом на сайте было указано, что основной категорией продаж должны стать продукты питания, такие как кондитерские изделия и шоколад, снеки, а также сырье для пищевого производства, детское питание и даже скоропортящиеся продукты — молочные и мясные изделия, морепродукты и рыба. Помимо продуктов питания, на сайте были представлены ювелирные изделия, бытовая техника и другие товары.

В середине августа стало также известно, что компания FRC получила лицензию на экспорт алкоголя в Китай сроком на три года.