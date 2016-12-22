Китай пригласил на саммит БРИКС Гвинею, Мексику, Таиланд и Таджикистан

Китай как организатор саммита БРИКС пригласил на форум еще пять государств, об этом рассказал посол России в КНР Андрей Денисов, передает «РИА Новости».

«Кроме лидеров пяти государств, а также руководителей ряда международных организаций на саммите будут присутствовать руководители еще нескольких государств, в так называемом формате outreach», — заявил Денисов.

Среди приглашенных лидеры Гвинеи, Мексики, Таиланда и Таджикистана, рассказал посол, отметив, что в этот раз китайское председательство проявило глобальный подход и пригласило представителей пяти государств из разных районов мира. Пятого приглашенного посол не назвал.

По его словам, традиция проведения встречи в таком формате насчитывает несколько лет. «Право приглашать гостей в формате outreach принадлежит хозяину саммита. И прошлые хозяева саммита, как правило, приглашали руководителей стран из своего региона», — отметил дипломат.



«Китайское председательство в этот раз проявило глобальный подход и пригласило руководителей пяти государств из разных районов мира», — заявил Денисов.

В нынешнем году КНР председательствует на саммите БРИКС. Встреча, которая состоится с 3 по 5 сентября, пройдет в китайском городе Сямэнь в провинции Фуцзянь.