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Китай и Индия договорились развести войска на плато Доклам
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Китай и Индия договорились развести войска на плато Доклам
Политика, 13:20
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Китай и Индия договорились развести войска на плато Доклам

Индия и Китай согласовали «ускоренное разведение пограничных служащих на месте противостояния в Докламе» и оно уже началось, говорится в опубликованном 28 августа заявлении МИД Индии.

МИД Китая 28 августа сообщил, что военнослужащие и техника Индии, незаконно пересекшие границу, были отведены на свою сторону. «Китайские военнослужащие продолжат патрулирование китайской территории границы в районе Доклама, и в соответствии с ситуацией КНР будет корректировать действия», — предупредила представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

Противостояние на плато Доклам началось в середине июня. Индия выступила на стороне Бутана, по территории которого, как заявили в Нью-Дели, Китай начал незаконно прокладывать дорогу. Китай, в свою очередь, обвинил Индию и ее военных в незаконном пересечении границы. По данным КНР, 18 июня около 270 индийских военнослужащих и два бульдозера пересекли границу.

Плато раздора: решатся ли Индия и Китай на повторение войны 1962 года
Политика

Договоренности о разведении сил Индия и Китай достигли за неделю до саммита БРИКС в китайском Сямэне, в котором примут участие лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Он пройдет с 3 по 5 сентября.

Теги: Китай , конфликт , Индия , зоны снижения напряженности
Главное
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