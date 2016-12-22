Собянин пообещал очистить Яузу от коммерческого строительства в 2018 году

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал проект по очищению воды и берегов Яузы, об этом он рассказал в интервью «Газета.ru».
«На будущий год мы планируем очень большой проект по Яузе, мне кажется, он станет одним из знаковых в 2018 году. Сейчас идет разработка этого проекта с последующим согласованием, обсуждением с жителями», — заявил Собянин.
По его словам, проект включает благоустройство территорий, уборку, озеленение, создание спортивных и детских площадок, дорожек, освещения, системы безопасности. «Помимо прочего, мы очистим и саму реку. После того как проект завершится, Яуза превратится в гигантский парк площадью в 700 га», — рассказал мэр Москвы.
«Охватим большую часть реки, которая сегодня еще находится в плачевном состоянии. Это особо охраняемая территория, там не будет никакого коммерческого строительства», — пообещал Собянин.
В интервью он также рассказал о планах реконструировать старые набережные и построить новые на Москве-реке. «Очень важно, чтобы на набережных стояли не заброшенные промзоны, а комфортное, качественное жилье или какие-то офисы, чтобы эти пространства были открытыми и доступными для горожан», — пояснил столичный глава и привел в пример культурный центр «ЗиЛ».«ЗиЛ» — это в будущем огромная территория с комфортной набережной, Тушинский завод, Шелепихинская набережная, которая будет продляться с учетом дальнейшей реализации инвестиционных проектов с условным названием «Большое Сити», — сказал Собянин, отметив, что старается «шаг за шагом» застраивать набережные современным жильем, коммерческими зданиями и «просто благоустраивать эти зеленые территории».