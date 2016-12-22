СМИ узнали о планах центра Хруничева получить еще 33 млрд руб. из бюджета

Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) имени Хруничева вновь нуждается в помощи государства для решения финансовых проблем предприятия, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Выделенных ранее из бюджета 65 млрд руб. оказалось недостаточно.

По информации издания, «Роскосмос» обратился в правительство с просьбой списать все долги центра им. Хруничева. По данным источника издания в руководстве предприятия, для его финансового оздоровления требуется еще порядка 33 млрд руб. К 31 января 2018 года в правительство должен быть представлен обновленный план финансового оздоровления предприятия.

Первый план финансового оздоровления центра Хруничева был принят в декабре 2014 года, когда состояние предприятия было признано критическим. К тому моменту его долги перед поставщиками составили 14,7 млрд руб., а убытки от операционной деятельности центра — 11,9 млрд руб. Для решения финансовых проблем центр получил от ВЭБа бридж-кредит на 12,5 млрд руб. на два года, кредит от Сбербанка на 9,6 млрд руб. и заем от «Роскосмоса» на 27,1 млрд руб.

Источник издания в правительстве указал на возможность загрузки предприятия заказами как вероятный способ решения возникших проблем. В противном случае придется продолжить оказание помощи центру из бюджета. Кроме того, во время совещания в правительстве вице-премьер Дмитрий Рогозин потребовал проработать возможность унификации производства центра Хруничева с близкими по профилю предприятиями и прекратить выплаты премий топ-менеджерам ГКНПЦ.

Экс-главу центра Хруничева Владимира Нестерова правоохранительные органы обвиняют в растрате 368 млн руб. Также по делу проходят главный бухгалтер Михаил Якушин и генеральный директор ЗАО «Экоправо» Дмитрий Дьяконов. Следователи полагают, что фигуранты дела заключали фиктивные договора на оказание юридических услуг, по которым «Экоправо» каждый месяц выплачивалось по €22 тыс. 14 августа суд вернул дело о растрате в прокуратуру для устранения нарушений.