Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Твое право
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,90 58,30 EUR Нал. 70,17 69,49 USD Бирж. 58,41 -0,17 EUR Бирж. 69,67 -0,23 USD ЦБ. 59,15 +0,01 EUR ЦБ. 69,70 -0,04 EUR/USD 1,19 +0,00 ММВБ 1979,62 +0,02% РТС 1067,95 +0,70% Brent 52,42 +0,13% DJIA 21813,67 +0,14% Nasdaq 6265,64 -0,09% FTSE 7401,46 -0,08%
Собянин пообещал не отключать горячую воду в домах из программы реновации
Лента новостей
Британская инвесткомпания заинтересовалась покупкой сети ТЦ в России 11:51, Бизнес Знакомые рассказали о предполагаемом убийце блогера в парке Горького 11:45, Общество СМИ сообщили о запрете Финляндии на проход барка «Крузенштерн» к Аландам 11:36, Политика Минфин предложил запретить «обычным людям» покупать криптовалюту 11:35, Бизнес Skoda Rapid или гольф-класс: как правильно выбрать бюджетный автомобиль 11:34, Авто Неизвестные убили полицейского на автозаправке в Дагестане 11:32, Общество Авиацию на юге России подняли по тревоге в ходе внезапной проверки 11:32, Общество Умерла звезда фильма «Высокий блондин в черном ботинке» Мирей Дарк 11:09, Общество Собянин пообещал очистить Яузу от коммерческого строительства в 2018 году 11:07, Общество СМИ узнали о планах центра Хруничева получить еще 33 млрд руб. из бюджета 11:01, Общество В Россию пришла мода на «серебряный», или третий, возраст 10:57, Партнерский материал Собянин пообещал не отключать горячую воду в домах из программы реновации 10:55, Общество Минпромторг счел предложенную Минздравом цену на водку угрозой здоровью 10:46, Экономика СМИ узнали об иске на 10 млн руб. по делу о ДТП с «пьяным» мальчиком 10:18, Общество Forbes назвал самых состоятельных жен российских госслужащих 10:10, Политика Банк России согласовал включение $500 млн в капитал Промсвязьбанка 10:00, Пресс-релизы СКР сообщил о трех жертвах пожара в доме престарелых в Красноярске 09:54, Общество Строители доставили железнодорожную арку Крымского моста к фарватеру 09:54, Экономика Пожар в доме престарелых в Красноярске потушен 09:44, Общество «Коммерсантъ» узнал о смене главы верфи «Красное Сормово» 09:38, Бизнес Danone привезет из Европы в Сибирь 5 тыс. коров из-за роста цен на молоко 09:35, Бизнес Проверьте ваше везение, предпринимательское чутьё и деловую хватку 09:34, РБК и Билайн СМИ сообщили об увеличении числа жертв падения автобуса в море на Кубани 09:15, Общество В Сети появилось видео с места пожара в доме престарелых в Красноярске 08:54, Общество На востоке Москвы ночью оказался в 4 раза превышен уровень сероводорода 08:38, Общество Один человек погиб при пожаре в доме для престарелых в Красноярске 08:33, Общество Мощности электростанций Дерипаски и «Газпрома» заинтересовали майнеров 08:24, Бизнес СМИ назвали единственный прибыльный в прокате этим летом российский фильм 08:18, Бизнес
Собянин пообещал не отключать горячую воду в домах из программы реновации
Общество, 10:55
0
Собянин пообещал не отключать горячую воду в домах из программы реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал не отключать летом горячую воду в домах, которые будут построены по программе реновации, об этом он рассказал в интервью «Газета.ru».

«В новых домах горячую воду на летнюю профилактику отключать не будут», — сказал Собянин.

При этом он добавил, что «новые дома когда-нибудь станут старыми», и потребность в отключении горячей воды «хотя бы ненадолго» все равно появится.

Собянин также отметил, что программа реновации избавит Москву от превращения микрорайонов в гетто.

Исследование РБК: как уплотнится Москва в результате реновации
Бизнес

«Гетто появится в районах с ветхим жильем, если ничего не делать. Сейчас эти пятиэтажки в предаварийном состоянии, и через 15–20 лет они станут аварийными, тогда районы превратятся в депрессивные и опасные для проживания и для окружающих места. В плохих домах соответственный контингент появляется очень быстро», — заключил мэр Москвы.

В июне в интервью телеканалу НТВ Собянин заявлял, что программа реновации, помимо прочего, сделает жилье в Москве дешевле.

«Я думаю, что цены точно не будут расти, а, скорее всего, несколько снизятся», — заявил Собянин. По его словам, в городе «катастрофически не хватает нового жилья», при этом 90% квартир покупают москвичи. Строительство «дополнительных квадратных метров» сможет «давить на рынок», таким образом снижая цены, отмечал градоначальник.

В итоговый список домов, которые будут снесены в Москве по программе реновации жилья, вошли 5144 дома, в которых живут около 1 млн человек. «Столицей» реновации, по словам заместителя мэра столицы по строительству и градостроительной политике Москвы Марата Хуснуллина, станет район Кузьминки — там под снос пойдут 284 дома.

Первые «собянинки»: где начнется реновация Москвы Еще 7 фото
Фотогалерея

По прогнозам агентства S&P, из-за программы реновации дефицит бюджета Москвы в 2018–2019 годах составит в среднем 4%, тогда как в 2014–2016 годах наблюдался профицит 4%. Общий объем программы составит 2,5–3,5 трлн руб.

 

Теги: Сергей Собянин , мэр Москвы , горячая вода , реновация
Главное
Минфин предложил запретить «обычным людям» покупать криптовалюту Бизнес
Материалы по теме
На юго-западе Москвы выбрали 38 стартовых площадок для реновации Общество
S&P спрогнозировало дефицит бюджета Москвы из-за реновации Финансы
В программу реновации попали более ста домов младше 1970 года Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку