Собянин пообещал не отключать горячую воду в домах из программы реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал не отключать летом горячую воду в домах, которые будут построены по программе реновации, об этом он рассказал в интервью «Газета.ru».

«В новых домах горячую воду на летнюю профилактику отключать не будут», — сказал Собянин.

При этом он добавил, что «новые дома когда-нибудь станут старыми», и потребность в отключении горячей воды «хотя бы ненадолго» все равно появится.

Собянин также отметил, что программа реновации избавит Москву от превращения микрорайонов в гетто.

«Гетто появится в районах с ветхим жильем, если ничего не делать. Сейчас эти пятиэтажки в предаварийном состоянии, и через 15–20 лет они станут аварийными, тогда районы превратятся в депрессивные и опасные для проживания и для окружающих места. В плохих домах соответственный контингент появляется очень быстро», — заключил мэр Москвы.

В июне в интервью телеканалу НТВ Собянин заявлял, что программа реновации, помимо прочего, сделает жилье в Москве дешевле.

«Я думаю, что цены точно не будут расти, а, скорее всего, несколько снизятся», — заявил Собянин. По его словам, в городе «катастрофически не хватает нового жилья», при этом 90% квартир покупают москвичи. Строительство «дополнительных квадратных метров» сможет «давить на рынок», таким образом снижая цены, отмечал градоначальник.

В итоговый список домов, которые будут снесены в Москве по программе реновации жилья, вошли 5144 дома, в которых живут около 1 млн человек. «Столицей» реновации, по словам заместителя мэра столицы по строительству и градостроительной политике Москвы Марата Хуснуллина, станет район Кузьминки — там под снос пойдут 284 дома.

По прогнозам агентства S&P, из-за программы реновации дефицит бюджета Москвы в 2018–2019 годах составит в среднем 4%, тогда как в 2014–2016 годах наблюдался профицит 4%. Общий объем программы составит 2,5–3,5 трлн руб.



