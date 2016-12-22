«Коммерсантъ» узнал о смене главы верфи «Красное Сормово»

На судостроительном заводе «Красное Сормово», входящем в структуру Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), должно смениться руководство, пишет «Коммерсантъ». На место ​генерального директора Николая Жаркова, срок полномочий которого истек в июне, может прийти руководитель дирекции программы «Суда река-море» ОСК Сергей Итальянцев.

Николай Жарков возглавлял «Красное Сормово» более 30 лет, с 1984 года. Его полномочия в качестве гендиректора истекли 15 июня, однако, как подтвердили в московском представительстве верфи, он по-прежнему находится на своем посту.

В ОСК и на верфи отказались комментировать информацию о назначении нового гендиректора. По данным «Коммерсанта», на эту должность может прийти Сергей Итальянцев, работающий в ОСК с 2015 года. До этого, с 2001 года он был гендиректором судостроительной компании «АКС-Инвест», а с 2010 года — исполнительным директором завода «Нижегородский теплоход».

Как утверждает источник издания, кандидатура Итальянцева «прошла практически все утверждения». В то же время источники на рынке отмечают, что ранее у Итальянцева не было опыта руководства крупными верфями.

Завод «Красное Сормово» был основан в 1849 году в Нижнем Новгороде. Основным профилем его работы является речное и морское судостроение. На верфи ведется производство ряда военных судов, в том числе подводных лодок для российского ВМФ.