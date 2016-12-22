На востоке Москвы ночью оказался в 4 раза превышен уровень сероводорода

В трех районах Москвы этой ночью было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в воздухе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные «​Мосэкомониторинга». В одном случае превышение ПДК оказалось четырехкратным.

Превышение уровня было зафиксировано измерительными станциями в Косино-Ухтомском районе (в 2,1-4,1 раза) и в районе Выхино-Жулебино (в 3,5 больше ПДК). Незначительное превышение ПДК также было замечено в Капотне - 1,34 ПДК.

В мае на юге Москвы в районе Капотни превышение предельно допустимого содержания сероводорода в воздухе оказалось превышено в 51 раз. После этого проверку по факту загрязнения воздуха начала прокуратура. В то же время, в МЧС эти данные объяснили неисправным датчиком на станции.