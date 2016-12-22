Структура «Атон капитала» наладила производство камамбера на Кубани

Фонд прямых инвестиций под управлением «Атон капитала» наладил производство сыра бри и камамбера на Кубани, рассказал «Ведомостям» гендиректор «Атон капитала» Андрей Тихомиров.

Как сообщил Тихомиров, это первое собственное производство, в которое инвестировал фонд. Завод по производству сыра находится в хуторе Коржи в Краснодарском крае. У местного предпринимателя уже куплена земля вместе с коммуникациями. Сыры выпускает компания «Ренард». Ее эксклюзивным постащиком является «Атон-молочные продукты». Как выяснили «Ведомости», владельцы обеих компаний — структуры «Атон-капитала».

Мощность завода на Кубани — 30 т в месяц. Тихомиров рассказал изданию, что планирует поставлять продукцию в федеральные сети и через интернет. Он надеется, что мощность завода увеличится со временем в два раза. Тихомиров отметил, что не собирается в ближайшем будущем выходить из проекта, так как, по его словам, стоит задача создать крупного производителя молочной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Размер инвестиций Тихомиров не раскрывает.

До этого, как сообщает газета, «Атон-капитал» инвестировал в производство мебели, магазины мужской одежды, интернет-услуги и в другие области.

«Атон капитал» основан в 1991 году. Как говорится на сайте «Атон капитала», объем его прямых инвестиций составляет $5–20 млн. Объем продаж портфельных компаний варьируется от $30 млн до $200 млн. В 2016 году компания заняла первое место по количеству IPO/ISO на Московской бирже.