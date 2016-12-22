ВМС США нашли тела всех пропавших при столкновении эсминца моряков

ВМС США обнаружили тела всех десяти моряков, пропавших при столкновении ракетного эсминца USS John S. McCain, говорится в официальном сообщении американского 7-го флота.

Ранее сообщалось, что 22 августа были обнаружены останки части пропавших при столкновении эсминца моряков. Их нашли в затопленных из-за повреждений отсеках корабля. Еще одно тело было обнаружено в море малайзийскими спасателями.

Ракетный эсминец ВМС США 21 августа столкнулся в Малаккском проливе с танкером, шедшим под флагом Либерии с Тайваня. И эсминец, и танкер, по данным ВМС США, направлялись в порт Сингапура. В результате инцидента пятеро моряков получили ранения, а десять пропали без вести. Танкер перевозил около 12 тыс. т нефти. Из-за инцидента утечки нефтепродуктов в море не было. Несмотря на серьезные повреждения, американский эсминец смог добраться до сингапурской военно-морской базы.

Несмотря на появившиеся в СМИ сообщения о кибервмешательстве, спровоцировавшем столкновение, командующий военно-морскими операциями США Джон Ричардсон заявил об отсутствии следов подобной атаки. Расследование причин инцидента продолжается.

После случившегося глава Министерства обороны США Джеймс Мэттис и руководитель военно-морскими операциями адмирал Джон Ричардсон заявили о приостановке всех действий ВМС США на один день. Как сообщила газета The Wall Street Journal, по результатам расследования командование ВМС США намерено уволить командующего 7-м флотом вице-адмирала Джозефа Аукойна «в связи с утратой доверия».

Эсминец USS John S. McCain приписан к военно-морской базе США в Йокосуке в Японии. Корабль заложили в 1991 году, в 1999 году он был введен в эксплуатацию. Длина корабля — 153,9 м. Ширина — 20,1 м. Максимальная скорость — 32 узла. Экипаж — 337 человек. Он вооружен ракетами «Томагавк», артиллерийскими, минно-торпедными и зенитными системами. Корабль назван в честь деда и отца сенатора Джона Маккейна — адмиралов ВМС США.

