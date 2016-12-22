Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,14 58,66 EUR Нал. 70,24 69,63 USD Бирж. 58,58 -0,58 EUR Бирж. 69,90 +0,07 USD ЦБ. 59,15 +0,01 EUR ЦБ. 69,70 -0,04 EUR/USD 1,19 -0,00 ММВБ 1979,14 +0,29% РТС 1060,49 +1,00% Brent 52,58 +0,44% DJIA 21813,67 +0,14% Nasdaq 6265,64 -0,09% FTSE 7401,46 -0,08%
ВМС США нашли тела всех пропавших при столкновении эсминца моряков
Лента новостей
«Коммерсантъ» узнал о предложении главе ВТБ 24 возглавить «ФК Открытие» 06:25, Финансы СМИ рассказали о первой жертве тайфуна «Пакхар» в Китае 06:05, Общество WP узнала о несостоявшемся проекте по постройке Trump Tower в Москве 05:33, Политика В Хабаровске полиция начала проверку «умывания» двух девушек зеленкой 05:02, Общество Номер Elle с интервью жены Макрона побил рекорд продаж за 10 лет 04:24, Общество Uber выбрал нового главу компании 04:19, Бизнес Минздрав назвал оптимальную цену на бутылку водки 03:43, Общество В Архангельске задержали сбившего насмерть женщину с дочерью водителя 03:34, Общество WSJ рассказала о планах Трампа ограничить выдачу виз по обмену 03:06, Политика СМИ опубликовали видеозапись с моментом избиения блогера в Парке Горького 02:36, Общество Индонезия заинтересовалась покупкой российских подлодок 02:23, Политика Москва рассказала о перспективах поставок С-400 в Турцию 01:56, Политика СМИ сообщили о намерении Трампа вернуть полиции «военное» снаряжение 01:50, Общество Назвавший преемника Путина общественник нашел новое место работы 01:17, Политика Трамп посетит пострадавший от урагана «Харви» штат Техас 01:00, Общество В МВД Ставрополья объяснили запрет полицейским посещать бары по выходным 00:26, Общество Прокремлевский фонд предложил смягчить муниципальный фильтр на выборах 00:10, Политика Члены Общественной палаты смогут беспрепятственно проходить в Госдуму 00:00, Политика В Великобритании эвакуировали поселок из-за «химического тумана» 27 авг, 23:59, Общество В Техасе закрыли около 250 дорог из-за тропических ливней 27 авг, 23:27, Общество О трудовых правах должны знать все: работа – это не только обязанности 27 авг, 23:15, Партнерский материал СМИ узнали о причастности сына актера к убийству блогера в Парке Горького 27 авг, 22:50, Общество СКР установил личность избившего до смерти петербуржца в Парке Горького 27 авг, 22:27, Общество «Зенит» впервые потерял очки в домашнем матче чемпионата России 27 авг, 22:11, Спорт Пакистан предрек провал новой стратегии Трампа в Афганистане 27 авг, 21:46, Политика США из-за урагана сократили добычу нефти в Мексиканском заливе на 20% 27 авг, 21:41, Бизнес Плющенко сообщил об отказе российской чемпионки Сочи-2014 от Олимпиады 27 авг, 21:01, Спорт На Уралвагонзаводе произошел пожар 27 авг, 20:26, Общество
ВМС США нашли тела всех пропавших при столкновении эсминца моряков
Общество, 06:34
0
ВМС США нашли тела всех пропавших при столкновении эсминца моряков

ВМС США обнаружили тела всех десяти моряков, пропавших при столкновении ракетного эсминца USS John S. McCain, говорится в официальном сообщении американского 7-го флота.

Ранее сообщалось, что 22 августа были обнаружены останки части пропавших при столкновении эсминца моряков. Их нашли в затопленных из-за повреждений отсеках корабля. Еще одно тело было обнаружено в море малайзийскими спасателями.

Ракетный эсминец ВМС США 21 августа столкнулся в Малаккском проливе с танкером, шедшим под флагом Либерии с Тайваня. И эсминец, и танкер, по данным ВМС США, направлялись в порт Сингапура. В результате инцидента пятеро моряков получили ранения, а десять пропали без вести. Танкер перевозил около 12 тыс. т нефти. Из-за инцидента утечки нефтепродуктов в море не было. Несмотря на серьезные повреждения, американский эсминец смог добраться до сингапурской военно-морской базы.

Несмотря на появившиеся в СМИ сообщения о кибервмешательстве, спровоцировавшем столкновение, командующий военно-морскими операциями США Джон Ричардсон заявил об отсутствии следов подобной атаки. Расследование причин инцидента продолжается.

После случившегося глава Министерства обороны США Джеймс Мэттис и руководитель военно-морскими операциями адмирал Джон Ричардсон заявили о приостановке всех действий ВМС США на один день. Как сообщила газета The Wall Street Journal, по результатам расследования командование ВМС США намерено уволить командующего 7-м флотом вице-адмирала Джозефа Аукойна «в связи с утратой доверия».

Эсминец USS John S. McCain приписан к военно-морской базе США в Йокосуке в Японии. Корабль заложили в 1991 году, в 1999 году он был введен в эксплуатацию. Длина корабля — 153,9 м. Ширина — 20,1 м. Максимальная скорость — 32 узла. Экипаж — 337 человек. Он вооружен ракетами «Томагавк», артиллерийскими, минно-торпедными и зенитными системами. Корабль назван в честь деда и отца сенатора Джона Маккейна — адмиралов ВМС США.
 

Теги: тела , столкновение , ВМС США , американский эсминец
Главное
«Коммерсантъ» узнал о предложении главе ВТБ 24 возглавить «ФК Открытие» Финансы
Материалы по теме
Эсминец «Джон Маккейн» прибыл в Сингапур после столкновения с танкером Общество
Ракетный эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном возле Сингапура Общество
На столкнувшемся с танкером эсминце США нашли останки моряков Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку