СМИ рассказали о первой жертве тайфуна «Пакхар» в Китае

В результате тайфуна «Пакхар», который обрушился на южный Китай, один человек погиб и 62 ранены, сообщает South China Morning Post.

Первой жертвой стал водитель грузовика. Машина была перевернута около автомобильного моста близ бухты Шенчжень, на скоростной трассе Йен. Водитель, которого выбросило из грузовика, впал в кому и скончался в госпитале Туен Мун от черепно-мозговых травм. Двое пассажиров пострадали.

​Шторм обрушился на Гонконг и Макао в субботу 26 августа. Он принес сильный ветер и тропические дожди. Скорость ветра достигла 110 км/ч. 27 августа в Гонконге было объявлено штормовое предупреждение. Работа наземного транспорта и аэропортов оказалась парализована. Было отменено 140 вылетов, власти рекомендовали остановить работу предприятий и учебных заведений Тайфун вызвал затопление района дельты реки Чжуцзян (Жемчужная). В Шеньчжене, близ Гонконга, сообщалось о выпадении 162 мм осадков.

Тайфун «Пакхар» назван в честь пресноводной рыбы, которая обитает в дельте Меконга.

Ранее, 23 августа, на Гонконг обрушился тайфун «Хато». Скорость ветра тайфуна достигала 145 км/ч.Тогда был объявлен высший, девятый, уровень штормового предупреждения. Тайфун парализовал работу городского транспорта и учреждений. В связи с приближением «Хато» было отменено около 320 рейсов в Гонконге и Макао. В Макао было отключено электро- и водоснабжение. В ликвидации последствий разгула стихии приняли участие солдаты местного гарнизона китайской армии. Жертвами стихии стали 10 человек, 244 получили ранения различной степени тяжести.



