В Архангельске задержали сбившего насмерть женщину с дочерью водителя

Полиция Архангельска задержала водителя, сбившего насмерть женщину и ее 19-летнюю дочь, говорится в официальном сообщении МВД.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, 27 августа 21:30 25-летний водитель автомобиля Skoda Yeti в совершил наезд на женщину и ее 19-летнюю дочь, после чего скрылся с места ДТП. От полученных травм обе пострадавших скончались. «Сотрудники полиции задержали водителя автомашины», — сказала Ирина Волк.

Как сообщили в МВД, по словам очевидцев, водитель двигался на запрещающий сигнал светофора. Он имел признаки опьянения и был отправлен на медицинское освидетельствование.

​По данным ведомства, в настоящее время по факту происшествия ведется проверка.