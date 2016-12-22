СМИ сообщили о намерении Трампа вернуть полиции «военное» снаряжение

Президент США Дональд Трамп может снять запрет на экипировку полиции «военным» снаряжением, наложенный предыдущим президентом, Бараком Обамой. Об этом сообщает газета USA Today.

Администрация Трампа, по информации газеты, намерена отменить ограничение на поставку местным и федеральным полицейским бронемашин, крупнокалиберных винтовок и другого тяжелого снаряжения. Эта амуниция может быть поставлена со стороны Пентагона в рамках программы по переработке устаревшего вооружения.

В Белом доме эту информацию пока не прокомментировали, сообщает USA Today.

Барак Обама наложил ограничение на поставку «военного» снаряжения для полиции в 2015 году. Запрет был введен в действие в ответ на методы подавления беспорядков в Сан-Антонио, штат Техас, в августе 2015 года. Он мотивировал ограничения нежеланием дать почувствовать себя «оккупантами» тем, кто подавляет подобные беспорядки.