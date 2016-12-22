Трамп посетит пострадавший от урагана «Харви» штат Техас

Президент США Дональд Трамп посетит Техас во вторник, 29 августа, чтобы проинспектировать меры, принятые властями штата для ликвидации последствий урагана «Харви», заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Об этом сообщает CNN.

Как заявили в пресс-службе Белого дома, пока что все детали поездки Трампа не согласованы. «Мы координируемся в вопросах логистики с властями штата и местными властями, все детали будут вскоре сообщены», — прокомментировала Сандерс подготовку к визиту президента в Техас.

Ранее Дональд Трамп заявил, что он собирается как можно скорее продемонстрировать свою поддержку терпящему бедствие штату. Об этом он написал утром 27 августа в своем Twitter.

Как рассказали источники телеканала в Белом доме, президентская делегация скорее всего посетит город Сан Антонио, однако вряд ли направится в пострадавший от наводнения Хьюстон или в какой-либо другой населенный пункт, страдающий от стихийного бедствия.

Американский штат Техас пострадал от урагана «Харви», который обрушился на него в пятницу 25 августа. Шторм считается сильнейшим с 2005 года. Только за один час Хьюстоне выпало 7-10 см осадков, его аэропорт оказался закрыт из-за затопления взлетно-посадочных полос. Жертвами стихийного бедствия стали три человека, еще около 30 пропали без вести. Из-за повреждения линий электропередач без света в городе Корпус Кристи оказались 155 тыс. человек. Около 250 шоссе оказались закрыты из-за вызванных ураганом наводнений. В Мексиканском заливе была сокращена добыча нефти. Ликвидация последствий урагана оценивается предварительно в $40 млрд. В Техасе продолжаются ливни.



Президент США Дональд Трамп 26 августа ввел в штате режим стихийного бедствия.



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