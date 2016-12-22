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Номер Elle с интервью жены Макрона побил рекорд продаж за 10 лет
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Номер Elle с интервью жены Макрона побил рекорд продаж за 10 лет
Общество, 04:24
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Номер Elle с интервью жены Макрона побил рекорд продаж за 10 лет

Номер журнала женского журнала Elle с интервью жены президента Франции Эмманюэля Макрона, Бриджит Макрон, побил десятилетний рекорд продаж, сообщает Journal du Dimanche.

Как сообщает издание, номер Elle с интервью Бриджит Макрон вышел в пятницу 18 августа. По состоянию на 27 августа было продано более 530 тыс. экземпляров. Из них 250 тыс. продано в киосках и 100 тыс. — в электронном формате. Это лучший результат журнала за последние 10 лет.

В соцсетях интервью французской первой леди набрало 30 млн просмотров и репостов, из которых 3,4 млн приходятся на Twitter.

В интервью, в частности, Бриджит Макрон ответила на вопросы, касающиеся скандала вокруг предложения Эмманюэля Макрона узаконить статус первой леди в качестве официального государственного поста, к которому прилагается штат и жалование. Она также прокомментировала «хартию прозрачности», которая обсуждается опубликована Елисейским дворцом и вводит ограничения на занятие государственных должностей родственниками. Кроме того, она рассказала о своем отношении к разнице в возрасте между ней и Эмманюэлем Макроном (она старше президента на 24 года).

Ранее сообщалось, что 21 августа Елисейский дворец выпустил так называемую «хартию прозрачности», которая узаконила статус первой леди Франции и определила ее функции как государственного лица. Однако в том же документе отмечается, что государственное жалование на жену президента и ее представительские расходы не выделяется. Зато в хартии оговаривается, что первая леди может иметь штат в составе двух консультантов, группы секретарей, государственную охрану. данные о расходах жены президента обещают сделать достоянием общественности.

Скандал относительно статуса жены президента начался после предложения Эмманюэля Макрона официально узаконить должность первой леди через специально разработанный устав. Однако противники этой затеи заявили, что нет никаких причин, почему жена главы государства может содержаться за счет государственных средств. В короткий срок она набрала более 300 тысяч подписей. Вместо устава инициаторами сбора подписей была предложена так называемая «хартия прозрачности». Уже 8 августа Елисейский дворец отказался от идеи «устава первой леди».

Бриджит Макрон, преподаватель по профессии, вышла замуж за Эмманюэля Макрона в 2007 году. Их роман начался еще в 1994 году. Их разница в возрасте составляет 24 года, Эмманюэль Макрон является ровесником дочери Бриджит - его одноклассницы Лоранс.

 

Теги: Эмманюэль Макрон , Бриджит Макрон , Elle
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