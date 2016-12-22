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В Великобритании эвакуировали поселок из-за «химического тумана»
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В Великобритании эвакуировали поселок из-за «химического тумана»
Общество, 27 авг, 23:59
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В Великобритании эвакуировали поселок из-за «химического тумана»

Приморский поселок Бирлинг Гэп в графстве Восточный Суссекс был эвакуирован из-за «химического тумана», сообщает The Guardian.

Бирлинг Гэп был эвакуирован после того, как «туман» неизвестного состава наполнил город, придя с побережья со стороны города Истборн. Более 50 человек обратились за медицинской помощью с жалобами на боли в глазах и горле. Спасательные службы попросили остальных жителей графства Восточный Суссекс на юге Англии не приближаться к побережью Ла-Манша и держать двери и окна закрытыми. Как сообщили The Guardian в полиции и спасательных службах, «химический инцидент» пока не ликвидирован.

Би-би-си разместила в своем Twitter видео «тумана» в момент его появления на пляже в районе Бирлинг Гэпа.

Как сообщил Би-би-си один из очевидцев, который был на пляже в момент возникновения «тумана», он почувствовал резь в глазах спустя 35 секунд после того, как заметил необычное явление. Другие очевидцы отмечают, что «туман» пахнет хлорином.

Правоохранители сообщили также Би-би-си, что «туман» движется по направлению к Бэксхиллу.

Теги: Великобритания , эвакуация , туман , Восточный Эссекс
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