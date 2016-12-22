СКР установил личность избившего до смерти петербуржца в Парке Горького

Следственный комитет установил личность мужчины, причастного к избиению до смерти петербуржца Станислава Думкина в Парке им. Горького в Москве. Об этом говорится на сайте СКР по региону.

Сейчас следователи проводят меры для задержания подозреваемого. Следователи уточнили, что удары Думкину наносил один человек.

Кроме того, следователи СКР начали расследование уголовного дела, переданного из полиции, по факту убийства по ч.4 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности). Правоохранители пока имя нападавшего не раскрывают.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, следователи подозревают в смертельном избиении сына актера телесериала «Интерны» Сергея Макарова. «В убийстве Стаса Думкина подозревается 23-летний Корней Макаров», — рассказал собеседник агентства.

Инцидент произошел ночью 13 августа, в районе Пушкинской набережной Парка Горького. Как сообщал Life со ссылкой на Mash, на Думкина напали трое нетрезвых молодых людей за то, что он был «одет не по понятиям». Молодой человек гулял в парке с двумя девушками и другом, когда к ним подошли три человека. Нападавшие отняли у него шляпу и сорвали очки. Во время драки петербуржец упал на землю, получив тяжелую травму головы.