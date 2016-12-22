Финская полиция узнала имя подозреваемого по делу о теракте в Турку

Полиция Финляндии выяснила настоящее имя одного из вероятных нападавших в финском городе Турку. Ранее предполагалось, что имя подозреваемого — Абдеррахман Мешках и что ему 18 лет, сообщает телеканал MTV3.
По данным полиции, подозреваемый родился в 1994 году (ему 22 или 23 года). Настоящее имя молодого человека полиция пока не раскрывает. «То имя, которое он назвал властям ранее при въезде Финляндию, было ненастоящим», — рассказала руководитель расследования Криста Ганрот.
«Уже в начале расследования нам было ясно, что имеющиеся о нем личные данные не соответствуют истине», — добавила детектив.
Террорист, вооруженный ножом, атаковал прохожих в центре города Турку 18 августа. В результате нападения погибли два человека, еще восемь получили ранения. Полиция ранила атаковавшего, после чего задержала его. Правоохранительные органы признали инцидент терактом.