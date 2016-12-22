В Хьюстоне из-за урагана «Харви» затопило местный телеканал

Сотрудники телеканала KHOU 11, студии которого расположены в Хьюстоне, были вынуждены эвакуироваться из-за затопления, вызванного ураганом «Харви», сообщается на сайте телеканала. Вода начала поступать в здание телеканала около 9 утра (около 17:00 мск).
Одну из студий начало затапливать в прямом эфире.
Ведущие и операторы переместились в конференц-зал на втором этаже здания и продолжили вести эфир оттуда.
В сообщении указывается, что в последний раз здание телеканала затопило в 2001 году при прохождении тропического шторма «Аллисон». Из-за стихии в США погиб 41 человек.
Национальная метеорологическая служба страны ранее сообщила, что получила информацию о пяти возможных жертвах урагана «Харви». Из-за стихии властям пришлось отменить все рейсы и закрыть местный аэропорт им. Уильяма Хобби.