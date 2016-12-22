Власти США допустили рост числа жертв урагана «Харви» до пяти человек

В государственную Национальную метеорологическую службу США поступили сообщения о пяти возможных смертях от урагана «Харви» в Хьюстоне, говорится в оповещении ведомства. Смогли ли сотрудники службы подтвердить эту информацию, не уточняется.

Власти США пока официально подтвердили только две смерти от урагана в штате Техас, передает телеканал CNN. Одна женщина утонула в своем автомобиле в Хьюстоне, еще один человек погиб от пожара в городе Рокпорт. Но власти не исключают, что число жертв может возрасти. Более тысячи человек удалось спасти из затопленных районов.

Президент США Дональд Трамп пообещал приехать в Техас «как только совершить такой визит будет возможно», написал он в Twitter.

По данным издания USA Today, без вести пропали по меньшей мере 30 человек.

Власти назвали этот ураган мощнейшим в истории всей страны за последние 12 лет, порывы ветра в его центре достигают свыше 200 км/ч.