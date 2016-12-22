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СМИ сообщили об утонувшем в Анталье россияне
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СМИ сообщили об утонувшем в Анталье россияне
Общество, 17:19
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СМИ сообщили об утонувшем в Анталье россияне

В турецкой Анталье утонул Николай Кудинов — 68-летний турист из России. Об этом сообщает телеканал CNN Turk.

По данным издания, мужчина утром отправился плавать в море. Очевидцы увидели, как турист начал тонуть, и вытащили его на берег, но к приезду медиков мужчина скончался.

Как сообщили РБК в посольстве РФ в Турции, им информации о погибшем россиянине «не поступало».

Ранее в Анталье после купания утонула российская туристка Оксана Астафьева. Туристка страдала от астмы, после купания ей стало плохо, женщину успели вытащить на сушу.  Она была госпитализирована турецкими медиками, однако спасти ее не удалось.

Теги: Турция , турист , Анталья
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