МЧС сообщило об устранении неисправности на севшем на мель теплоходе

Пассажирский теплоход «Илья Муромец», севший ранее в воскресенье на мель в Мышкинском районе Ярославской области, снят с мели. Судно готово следовать дальше по маршруту, говорится в сообщении ярославского главка МЧС.
«В 15 часов 16 минут судно снято с мели и готово к следованию по установленному маршруту», — заявили в ведомстве.
В МЧС уточнили, что «Илья Муромец» сел на мель в 5 км от города Мышкин, который расположен к западу от Ярославля. Посадка произведена на 338 км судового хода, экипажу необходимо было починить оборудование управления рулем судна.
Как уточняется на сайте «МЧС Медиа», неисправность с оборудованием была устранена, повреждений нет. На борту, по данным ведомства, находятся 130 пассажиров и 50 членов экипажа.
В диспетчерской Рыбинского района гидросооружения «Канала имени Москвы» ранее уточнили, что судно вынуждено село на мель, так как в топливную систему попала вода. Проверку по факту швартовки теплохода на Волге начала Северо-Западная транспортная прокуратура.