На место столкновения трех автомобилей в Москве вылетел вертолет

На западе Москвы столкнулись три автомобиля, в результате аварии пострадали два человека. Об этом РБК сообщил дежурный пресс-службы ГИБДД Москвы.

«На пересечении Ломоносовского и Мичуринского проспектов столкнулись три иномарки. Два человека сейчас медиками эвакуированы, но у них нетяжелые повреждения», — рассказал собеседник РБК.

Как сообщила РБК пресс-секретарь Московского авиационного центра Наталия Арнаут, на место происшествия вылетел санитарный вертолет. «Медики использовали вертолет, чтобы добраться до аварии, но оказав помощь, поняли, что эвакуация по воздуху не требуется», — сообщила Арнаут.

Ранее в Москве на Калужском шоссе произошла авария с участием четырех автомобилей, на место ДТП был отправлен вертолет. В результате инцидента один человек погиб, еще один получил травмы.