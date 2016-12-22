Контрразведка ФРГ предупредила об активности спецслужб России в Германии

Российские разведывательные службы ведут активную работу в Германии и могут попытаться вмешаться в предстоящие выборы. Об этом в интервью Die Welt заявил директор Федеральной службы по защите Конституции ФРГ Ханс-Георг Маасен.

По словам Маасена, немецкие спецслужбы опасаются того, «что Россия способна начать кампанию по дезинформации в связи с выборами в бундестаг». По мнению главы ведомства, для этого Москва может использовать кибератаки. Маасен отметил, что доказать причастность России к хакерским атакам юридически невозможно, однако разведывательные ведомства Германии полагают, что это «очень вероятно».

«Кроме того, разведывательная деятельность российских спецслужб в Германии по-прежнему интенсивна», — добавил он.

В то же время Маасен отметил, что по его мнению, нет свидетельств того, что вмешательство в выборы в бундестаг «есть в повестке дня Кремля». По мнению директора спецслужбы, Россия не заинтересована в ухудшении отношений с Берлином.

Федеральная служба по защите К​онституции Германии является спецслужбой, подчиненной МВД страны. Основной ее задачей является контрразведывательная деятельность и борьба с экстремизмом.

​В конце июня глава ЦРУ Майк Помпео обвинил российскую разведку в многолетних попытках «подорвать американскую демократию». По мнению Помпео, Россия и до выборов 2016 года, на которых победил Трамп, пыталась влиять на внутреннюю политику Соединенных Штатов. В связи с этим он призвал усилить внимание спецслужб США к подобным угрозам.