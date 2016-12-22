СКР возбудил уголовное дело из-за гибели двух детей в пожаре в Петербурге

В Санкт-Петербурге в результате пожара погибли двое детей. Следственный комитет (СКР) возбудил уголовное дело в связи со случившимся, говорится в сообщении ведомства.
Пожар произошел в частной квартире на улице Малая Разночинная накануне, 26 августа. Прибывшие пожарные обнаружили в доме тело двухлетнего мальчика и его 11-летней сестры. Мальчик умер на месте, его сестра скончалась в скорой помощи по пути в больницу.
В СКР отметили, что во время пожара родители детей гуляли с собакой на улице. «По предварительным данным, причиной смерти потерпевших является отравление угарным газом, а пожар произошел в результате неисправности электропроводки», — уточнили ведомстве.
Уголовное дело в связи с пожаром было возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
В начале августа в Башкирии при пожаре в частном доме погибли девять человек, в том числе пятеро детей. Причиной пожара стала неисправность электропроводки.