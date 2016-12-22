Число жертв теракта в Барселоне возросло до 16

В Испании в госпитале скончалась женщина, пострадавшая в результате теракта, совершенного 17 августа в Барселоне, сообщает El Mundo. Таким образом число жертв теракта возросло до 16 человек.

Как сообщили медики, женщина находилась в критическом состоянии, после того как попала под фургон, которым управлял террорист. Спасти ее врачам не удалось.

Жертвами теракта в Барселоне стали 16 человек, более 130 пострадали. Атака была совершена террористом, который на фургоне врезался в пешеходов на бульваре Рамбла в центре города. После совершения теракта водитель скрылся. 21 августа испанская полиция сообщила о ликвидации главного подозреваемого в совершении атаки — Юнеса Абуяакуба.

До этого полицейские застрелили еще нескольких человек, причастных к атаке в городе Камбрильс, совершенной также 17 августа. Полиция попыталась задержать террористов на легковой машине на пропускном пункте, однако они прорвались, вышли из автомобиля и атаковали прохожих с помощью ножей. В результате пострадали семь человек, один из которых позднее умер в больнице.