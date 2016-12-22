При взрыве на военном складе в Азербайджане пострадали шесть человек

В результате взрыва на военном складе вблизи села Гилязи в Азербайджане пострадали шесть человек. Об этом сообщает Haqqin.az со ссылкой на заявление местных властей.
Все пострадавшие получили легкие ранения. Как говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, в настоящее время ведется эвакуация жителей близлежащих сел. Для размещения эвакуированных жителей спасатели развернули палаточный лагерь. Из района взрыва спасатели вывозят жителей сел Ситалчай, Гилязи, Мамедгасан и Шурабад.
Ситуацию вокруг взрыва на военном складе взял под контроль президент Азербайджана Ильхам Алиев, которому докладывается оперативная обстановка. Военная прокуратура Азербайджана возбудила два уголовных дела — по ст. 223.2 (нарушение правил безопасности) и 342.2 УК Азербайджана (халатное отношение к службе, приведшее к тяжелым последствиям).
Для выяснения обстоятельств взрыва была создана комиссия, в которую вошли представители Минобороны, МЧС, МВД, Минздрава, Госпогранслужбы, Генпрокуратуры и местных органов власти.
О взрыве на военном складе в Азербайджане стало известно утром 27 августа. Из-за взрыва была перекрыта трасса Баку — Губа, ведущая к границе с Россией.