СМИ сообщили о смерти пассажирки на борту самолета Москва — Владикавказ

На борту лайнера, выполнявшего рейс из Москвы во Владикавказ умерла пассажирка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел утром в воскресенье. Самолет Boeing 737 вылетел во Владикавказ из столичного Домодедова. Одной из пассажирок на борту стало плохо. Экипаж доложил об этом командиру воздушного судна, который запросил посадки в аэропорту вылета. Однако состояние женщины ухудшилось и она впала в кому. «После того, как самолет приземлился, поднявшиеся на борт медики констатировали смерть пассажирки», — сообщил источник.

Сотрудник пресс-службы аэропорта Домодедово Владимир Попов сообщил РБК, что информация о смерти пассажира уточняется.

В пятницу 25 августа на борту самолета, летевшего из Антальи в Москву произошла разгерметизация. В результате лайнер был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Через 13 часов пассажиры были отправлены в Москву на запасном самолете.