Аэропорт в Хьюстоне закрылся из-за урагана «Харви»

Аэропорт им. Уильяма Хобби в городе Хьюстоне, штат Техас, закрылся из-за стоячей воды на аэродроме, передает агентство Reuters. Отменены все вылеты, закрыты также участки для прибывающих рейсов.

На штат обрушился ураган «Харви», самый мощный для штата за последние 50 лет. По данным агентства, от удара стихии погибли по меньшей мере два человека, власти не исключают, что число жертв может увеличиться. По неподтвержденным данным, жертвами урагана могли стать три человека. Пропавшими без вести числятся не менее 30 человек.

Власти призвали жителей Хьюстона и других городов на юго-востоке Техаса не выходить на улицу. За один час в Хьюстоне выпало от 3 до 4 дюймов (от 7,6 до 10,1 см) осадков, передает CNN. Мэр Хьюстона Сильвестр Тёрнер заявил вечером в субботу, что непогода может продлиться до пяти дней.

Президент США Дональд Трамп ввел в штате режим стихийного бедствия. Он добавил, что мобилизованы также силы федерального правительства, которые готовы оказать помощь властям штата.