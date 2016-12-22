В Москве водитель сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе
Общество, 12:48
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В Москве водитель сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе
На северо-востоке Москвы машина сбила женщину с ребенком, сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление ГИБДД. В результате аварии женщина погибла, ребенок был госпитализирован.
ДТП произошло на Алтуфьевском шоссе возле дома 24. В ведомстве уточнили, что водитель сбил людей на пешеходном переходе. По данным агентства «Москва», сам водитель также пострадал в результате аварии.
Утром 27 августа в Брянской области столкнулись две иномарки. В ДТП погибли четыре человека, в том числе и двое несовершеннолетних пассажиров одной из машин.