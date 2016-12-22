Порошенко поздравил «украинский» Донецк с Днем города

Президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook поздравил жителей Донецка с Днем города. При этом он подчеркнул, что Донецк является украинским.

«Украинский Донецк празднует сегодня день рождения. С днем ​​города, дорогие дончане!» — написал он.

Порошенко отметил, что Украина будет продолжать бороться за возвращение Донецка в состав страны. «Мы вас любим, мы о вас помним и упорно боремся за ваше возвращение в Украину», — написал он. Порошенко также выразил уверенность, что «украинский гимн снова будет звучать в нашем Донецке» и приложил к записи видео, на котором болельщики на одном из футбольных матчей исполняют гимн Украины на «Донбасс Арене».

В июле был опубликован разработанный в Киеве законопроект о реинтеграции Донбасса в состав Украины. В нем отмечалась необходимость «защиты прав и свобод людей, пострадавших от российской агрессии».