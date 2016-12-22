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На Волге теплоход со 130 пассажирами сел на мель
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На Волге теплоход со 130 пассажирами сел на мель
Общество, 11:57
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На Волге теплоход со 130 пассажирами сел на мель

На Волге в районе города Мышкина сел на мель теплоход, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС. В ведомстве уточнили, что причиной произошедшего стали технические проблемы.

На борту теплохода находятся 130 человек. Как рассказали в МЧС, капитан целенаправленно посадил судно на мель по техническим соображениям. «Это была техническая остановка, никто не эвакуирован и никто не пострадал. Ситуация на контроле в МЧС, нет угрозы для граждан», — сообщили в ведомстве.

В июне в Карелии на Беломорско-Балтийском канале на мель сел туристический теплоход. На его борту находились 137 человек.

Теги: Волга , теплоход
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