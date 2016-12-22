Преступник похитил из квартиры в Москве украшения на 8 млн руб.
Общество, 11:13
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Преступник похитил из квартиры в Москве украшения на 8 млн руб.
В Москве неизвестный похитил из частной квартиры украшения стоимостью около 8 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
Преступник совершил кражу в квартире в доме, расположенном в 5-м Котельническом переулке. Как установили полицейские, злоумышленник проник внутрь через окно. О краже в полицию сообщила 41-летняя хозяйка. Стоимость похищенных драгоценностей оценивается в 7,8 млн руб. В связи с кражей полиция возбудила уголовное дело.
В конце июля грабители совершили налет на ювелирный магазин в Даниловском районе столицы. Грабители в масках пригрозили продавцам предметом, похожим на пистолет, и похитили драгоценности с витрин и из сейфа.