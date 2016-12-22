Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,11 58,69 EUR Нал. 70,19 69,66 USD Бирж. 58,58 -0,58 EUR Бирж. 69,90 +0,07 USD ЦБ. 59,15 +0,01 EUR ЦБ. 69,70 -0,04 EUR/USD 1,19 +0,01 ММВБ 1979,14 +0,29% РТС 1060,49 +1,00% Brent 52,35 +0,42% DJIA 21813,67 +0,14% Nasdaq 6265,64 -0,09% FTSE 7401,46 -0,08%
Главу антикоррупционного комитета Минфина Китая заподозрили в коррупции
Лента новостей
Преступник похитил из квартиры в Москве украшения на 8 млн руб. 11:13, Общество В Боржомском ущелье в Грузии разбился вертолет Ми-8 10:53, Общество Главу антикоррупционного комитета Минфина Китая заподозрили в коррупции 10:43, Политика Четыре человека погибли в ДТП в Брянской области 10:27, Общество О трудовых правах должны знать все: работа – это не только обязанности 10:12, Партнерский материал Мейвезер нокаутировал Макгрегора. Полное видео боя 10:08, Спорт Макгрегор назвал ошибочным решение судьи остановить бой с Мейвезером 10:02, Спорт В Азербайджане произошел взрыв на военном складе 09:57, Общество В США из-за урагана «Харви» пропали без вести порядка 30 человек 09:38, Общество Нетаньяху рассказал о причинах «срочной» встречи с Путиным 09:29, Политика Строители моста в Крым начали операцию по установке железнодорожной арки 08:58, Общество Лейбористы выступят против ухода Британии с единого рынка ЕС после Brexit 08:41, Политика В США завершился бой века: Мейвезер нокаутировал Макгрегора 08:40, Фотогалерея  Армия Ливана объявила о перемирии с «Исламским государством» 08:26, Политика У берегов Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,4 07:55, Общество Во Флориде полиция застрелила грозившую покончить с собой женщину 07:16, Общество СМИ сообщили о резком снижении рейтинга одобрения Макрона 07:06, Политика Мейвезер выиграл у Макгрегора техническим нокаутом 07:00, Спорт В США ферму Марка Твена выставили на продажу за $1,85 млн 06:51, Общество В Нью-Йорке в ДТП с пожарной машиной пострадали семь человек 06:13, Общество Военные Венесуэлы ликвидировали шестерых членов преступной группировки 05:52, Общество СМИ назвали необходимое боевикам время для штурма британского парламента 05:24, Общество WP узнала детали помилования Трампом 85-летнего шерифа из Аризоны 04:59, Политика СМИ узнали об увеличении жертв урагана «Харви» до трех человек 04:41, Общество В Гонконге из-за тайфуна объявили штормовое предупреждение 04:25, Общество СМИ оценили стоимость ликвидации последствий урагана «Харви» в $40 млрд 04:07, Общество UTair почти на 16 часов задержала в аэропорту Сочи рейс на Москву 03:53, Бизнес Полиция Канады арестовала двух человек на антиисламском митинге 03:39, Общество
Главу антикоррупционного комитета Минфина Китая заподозрили в коррупции
Политика, 10:43
0
Главу антикоррупционного комитета Минфина Китая заподозрили в коррупции

Власти Китая начали расследование в отношении главы антикоррупционного комитета Министерства финансов Мо Цзяньчэна за «серьезные нарушения дисциплины» — это выражение в Китае является эвфемизмом коррупции. О начале расследования сообщили в воскресенье, 27 августа, в Центральной комиссии Компартии Китая по проверке дисциплины — это один из центральный органов партии, созданный в целях борьбы с коррупцией.

В каких конкретно нарушениях подозревается Цзьянчэн, не уточняется. Указывается, что он окончил обучение в Центральной партийной школе по направлению «Экономика и менеджмент». Он возглавляет антикоррупционный комитет по дисциплине Минфина Китая с декабря 2015 года.

В конце июля власти завершили расследование антикоррупционного дела против другого чиновника, начальника управления по контролю за безопасностью на производстве Ян Ханьнином. По результатам проверки власти установили, что он «отклонился от принципов партии» и злоупотреблял своими полномочиями для обогащения. Ханьнина сняла с должности и перевели на «неуправленческую» позицию с испытательным сроком в два года.

Некоторые дела заканчиваются реальными тюремными сроками: в январе суд приговорил бывшего чиновника Ли Хуабо к пожизненному лишению свободы за коррупцию, другой бывший госслужащий, Ван Гоцян, получил восемь лет тюрьмы.

Теги: Китай , Коррупция
Главное
Нетаньяху рассказал о причинах «срочной» встречи с Путиным Политика
Материалы по теме
На Сахалине ФСБ отпустила двух подозреваемых в коррупции министров Общество
Генпрокуратура оценила ущерб от коррупции в России за 2,5 года Общество
Антикоррупционное бюро Украины пришло с обысками в офис «Укрнафты» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку