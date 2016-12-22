Главу антикоррупционного комитета Минфина Китая заподозрили в коррупции

Власти Китая начали расследование в отношении главы антикоррупционного комитета Министерства финансов Мо Цзяньчэна за «серьезные нарушения дисциплины» — это выражение в Китае является эвфемизмом коррупции. О начале расследования сообщили в воскресенье, 27 августа, в Центральной комиссии Компартии Китая по проверке дисциплины — это один из центральный органов партии, созданный в целях борьбы с коррупцией.

В каких конкретно нарушениях подозревается Цзьянчэн, не уточняется. Указывается, что он окончил обучение в Центральной партийной школе по направлению «Экономика и менеджмент». Он возглавляет антикоррупционный комитет по дисциплине Минфина Китая с декабря 2015 года.

В конце июля власти завершили расследование антикоррупционного дела против другого чиновника, начальника управления по контролю за безопасностью на производстве Ян Ханьнином. По результатам проверки власти установили, что он «отклонился от принципов партии» и злоупотреблял своими полномочиями для обогащения. Ханьнина сняла с должности и перевели на «неуправленческую» позицию с испытательным сроком в два года.

Некоторые дела заканчиваются реальными тюремными сроками: в январе суд приговорил бывшего чиновника Ли Хуабо к пожизненному лишению свободы за коррупцию, другой бывший госслужащий, Ван Гоцян, получил восемь лет тюрьмы.