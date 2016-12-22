В Боржомском ущелье в Грузии разбился вертолет Ми-8
Общество, 10:53
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В Боржомском ущелье в Грузии разбился вертолет Ми-8
В Грузии разбился вертолет Ми-8, принимавший участие в борьбе с лесными пожарами в Боржомском ущелье. Три человекА, находившиеся на его борту, пострадали, сообщает Первый общественный телеканал Грузии.
В момент крушения вертолет проводил забор воды для тушения огня. Члены экипажа воздушного судна были госпитализированы с травмамаи, не представляющими угрозу для жизни. Как сообщает телекомпания Imedi, на место крушения прибыл министр внутренних дел страны Георгий Мгебришвили.
Пожар в Боржомском ущелье начался 20 августа. Огонь угрожает Боржоми-Харагаульскому национальному парку Грузии. К тушению пожара были привлечены военные. 26 августа грузинские власти объявили о том, что пожар в ущелье был ликвидирован.