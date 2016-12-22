Четыре человека погибли в ДТП в Брянской области
Общество, 10:27
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Четыре человека погибли в ДТП в Брянской области
В Брянской области в результате ДТП погибли четыре человека. Об этом говорится в сообщении регионального управления МВД.
Авария произошла утром в 6:00 близ поселка Юдиново в Погарском районе области. На дороге столкнулись Toyota Land Cruiser и автомобиль Chevrolet Lanos, в котором находились четыре человека. В результате водитель и пассажиры Chevrolet Lanos погибли. Погибшим пассажирам было 18, 16 и 17 лет.
В полиции отметили, что водитель Toyota Land Cruiser, допустивший столкновение, в момент аварии был трезв. Правоохранительные органы устанавливают причины происшествия.