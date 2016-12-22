В США из-за урагана «Харви» пропали без вести порядка 30 человек

Из-за урагана «Харви», обрушившегося накануне на юго-восточное побережье США, не менее 30 человек оказались пропавшими без вести. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на местные власти.
По словам шерифа округа Аранзас Билла Миллса, в настоящее время невыясненной остается судьба порядка 30 человек. Еще около 30 человек получили травмы в результате последствий урагана. Также местные власти официально подтвердили гибель двух человек в результате стихии. Ранее СМИ сообщали о трех погибших.
По данным CNN, из-за непогоды порядка 300 тыс. человек в пострадавших районах лишились электроэнергии. Ураган привел к затоплению части улиц в некоторых населенных пунктах. В городе Рокпорт сильный ветер привел к разрушению нескольких зданий и конструкций.
Ранее стало известно, что ликвидация последствий урагана «Харви» на территории США может обойтись в $40 млрд. Синоптики назвали его самым мощным ураганом в Соединенных Штатов с 2005 года, когда на страну обрушился ураган «Катрина».