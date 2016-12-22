У берегов Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,4
Общество, 07:55
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У берегов Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,4
У берегов Новой Гвинеи в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Глубина эпицентра землетрясения составила 8,1 км. Крупные населенные пункты в радиусе землетрясения отсутствуют, сведений о пострадавших нет. По данным Центра мониторинга цунами на Гавайях, угроза цунами на близлежащих островах не объявлялась.
Папуа-Новая Гвинея находится в юго-западной части Тихого океана. Население страны составляет 7,2 млн человек. Половина острова Новая Гвинея, на котором находится государство, принадлежит Индонезии.