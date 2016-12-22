СМИ сообщили о резком снижении рейтинга одобрения Макрона

Работой президента Франции Эммануэля Макрона недовольны 57% французов, за последний месяц рейтинг французского лидера снизился на 14%. Об этом свидетельствуют данные опроса центра Ifop, проведенного по заказу издания Journal du Dimanche.
«По прошествии четырех месяцев после триумфального избрания Эммануэль Макрон стал президентом меньшинства» — указывается в материале издания. Согласно данным опроса, в августе работу президента одобряли 40% респондентов. В июле 54% французов были удовлетворены деятельностью Макрона. Кроме того, «очень недовольны» работой президента Франции 20% респондентов.
По информации издания, рейтинг французского лидера снижается намного быстрее, чем рейтинги экс-президентов Франции Франсуа Олланда и Николя Саркози. В августе 2012 года уровень доверия к Олланду уменьшился с 56% до 54%, а рейтинг Саркози в августе 2007 года увеличился с 66% до 69%.
Телефонный опрос проводился 25 и 26 августа, в нем принимали участие 1023 человека в возрасте от 18 лет и старше.