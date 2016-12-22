В Нью-Йорке в ДТП с пожарной машиной пострадали семь человек

Семь человек, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с пожарной машиной. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на пожарный департамент Нью-Йорка.
Как сообщили газете в департаменте, пожарная машина ехала на вызов после получения сообщения о возгорании на 10-м этаже 25-этажного на бульваре Киссена 43-70.
На перекрестке бульвара Киссена и Мемориального бульвара в 10:15 по местному времени (03:15 мск) машина врезалась в легковушку. Раненные пассажиры легкового автомобиля были госпитализированы, двое из них, включая ребенка, получили серьезные травмы.
Сами пожарники отделались незначительными травмами. Причины ДТП не указываются.
По данным телеканала NBC, в результате ДТП пострадали 10 человек. Как сообщили телеканалу в департаменте, пожарная машина врезалась во внедорожник Lexus, который в свою очередь столкнулся со внедорожником Mercedes. В результате ДТП Mercedes перевернулся. По информации телеканала, авария произошла в 10:30 по местному времени (03:30 мск).