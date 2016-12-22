Военные Венесуэлы ликвидировали шестерых членов преступной группировки

Шесть членов преступной группировки были ликвидированы венесуэльскими военными в штате Тачира. Об этом сообщил генерал Хосе Суарес Чоуиро в интервью телеканалу VTV.

По его словам, во время патрулирования границы военные столкнулись с членами «порождающей насилие» преступной группировки «Лос Растрохос», которые занимаются незаконным изготовлением оружия, и вступили с ними в бой. В результате боестолкновения были ликвидированы шестеро преступников, также в плен была взята женщина, состоявшая в преступной группировке.

В настоящий момент она дает показания. В ходе перестрелки были ранены двое военных. Генерал отметил, что военные изъяли у преступников 200 магазинов с патронами калибра 7,62x39, пять гамаков, пособия по изготовлению оружия и форму колумбийских Вооруженных сил.

Ранее в Венесуэле прошли общенациональные военные учения. По информации правительства, в них были задействованы 700 тыс. полицейских и 200 тыс. солдат.

«Все венесуэльцы в возрасте от 18 до 60 лет должны внести свой вклад в защиту нации от воинственных угроз Соединенных Штатов» — передавал Reuters заявление венесуэльских властей.

Военные учения были проведены в ответ на заявление президента США Дональда Трампа от 12 августа, в котором он не исключил военного вмешательства Штатов в политический кризис в Венесуэле.

В свою очередь, глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино ответил, что заявление Трампа является «актом безумия». Министр связи республики Эрнесто Вильегас отметил, что «серьезные заявления» президента США являются «беспрецедентной угрозой для национального суверенитета» страны.

Также сын главы Венесуэлы Николас Мадуро-младший подчеркнул, что власти республики «направят винтовки» на США и отметил, что «мы возьмем Белый дом».

Венесуэльский лидер Николас Мадуро 15 августа заявил, что «Венесуэлы не запугаешь». По его словам, заявление Трампа является «несоразмерным и агрессивным».

Позднее, 25 августа, советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер сообщил, что в Белом доме «в ближайшее время» не намерены использовать Вооруженные силы США для вмешательства в политический кризис Венесуэлы. По словам Макмастера, американские власти намерены разработать несколько вариантов действий в зависимости от развития событий в Венесуэле.

Столкновение сторонников лидера Венесуэлы Николаса Мадура и противостоящей ему оппозиции привело к политическому кризису в республике. В результате уличных столкновений за последние четыре месяца погибли более 120 человек. По данным ООН, власти Венесуэлы арестовали около 5 тыс. человек.