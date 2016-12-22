СМИ узнали об увеличении жертв урагана «Харви» до трех человек

В результате обрушившегося на юго-восточное побережье США урагана «Харви» погибли три человека. Об этом сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на помощника начальника пожарной службы Роя Лэрда. По его словам, все трое погибли в округе Аранзас.
В настоящий момент экстренные службы продолжают разбирать завалы обрушившихся зданий, убирают с дорог поваленные деревья и фонарные столбы, а также перевернутые автомобили.
Ранее сообщалось об одном погибшем и десять пострадавших в результате стихийного бедствия.
По данным CNN, человек погиб ночью 26 августа в городе Рокпорт, штат Техас, вследствие пожара в жилом доме. Прибывшие на место происшествия спасатели не смогли вызволить человека из огня. Сейчас власти штата ищут родственников погибшего.
По данным телеканала ABC, ураган повредил часть зданий Рокпорта. Также в соседнем городе Корпус-Кристи с населением в 320 тыс. человек ураган оборвал линии электропередач, таким образом лишив света 155 тыс. человек.
Мощность урагана достигала четвертой категории (по пятибальной шкале Саффира – Симпсона). Спустя три часа скорость ветра снизилась с 208 км/ч до 200 км/ч и эксперты понизили уровень мощность «Харви» до третьей категории. По информации ABC, ураган направляется на северо-запад США со скоростью 9,6 км/ч.
Ураган считается самым мощным за последние 12 лет. Скорость ветра достигает 178-208 км/ч. Как сообщало Reuters, это позволяет урагану «вырывать с корнем деревья и срывать крыши домов». Президент США Дональд Трамп ввел в Техасе режим стихийного бедствия. Около 10 тыс. человек были эвакуированы из прибрежных районов штата.