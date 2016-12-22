СМИ оценили стоимость ликвидации последствий урагана «Харви» в $40 млрд

Ликвидация последствий обрушившегося на юго-восточное побережье США урагана «Харви» может стоить штату Техас $40 млрд. Об этом сообщает газета Daily Mail.

По данным газеты, восемь млн жителей штата были предупреждены о том, что «худшее еще впереди». Уже сейчас сотни тысяч техасцев «собирают куски домов и предприятий» на побережье Мексиканского залива, разрушенных вследствие удара стихии. «Государство (США) столкнулось с последствиями урагана, ликвидация который может стоить $40 млрд» — указывается в материале газеты.

Ранее стало известно о том, что в результате обрушившегося на Техас урагана погиб один человек, еще десять получили ранения.

Смерть человека наступила ночью 26 августа в городе Рокпорт во время пожара в частном доме. Прибывшие на место работники экстренных служб не смогли вовремя спасти человека из горящего здания. В настоящий момент власти разыскивают близких погибшего.

По информации телеканала ABC, в результате шквалистого ветра повредились городские здания Рокпорта. В соседнем городе Корпус-Кристи, в котором проживают 320 тыс. человек, ветер повредил линии электропередач, оставив без электричества 155 тыс. человек.

Днем 26 августа ураган «Харви» достиг четвертой категории мощности (по пятибалльной шкале Саффира — Симпсона). По прошествии трех часов после начала стихийного бедствия скорость ветра уменьшилась с 208 км/ч до 200 км/ч и специалисты снизили уровень мощность урагана до третьей категории. По данным телеканала, «Харви» движется на северо-запад Штатов со скоростью 9,6 км/ч.