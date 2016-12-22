В Канаде во время авиашоу загорелся самолет

Самолет канадской пилотажной команды Snowbirds загорелся во время выступления на международном авиашоу на базе Гринвуд в 144 км от города Галифакс, находящегося на атлантическом побережье страны. Об этом сообщает телеканал CTV.
Возгорание носовой части одного из самолетов команды произошло во время посадки на взлетно-посадочную полосу базы. Для тушения пожара были вызваны две пожарные машины.
Пользователь социальной сети Instagram опубликовал видео тушения самолета.
«Он (пилот) остановил свой самолет, и мы вызвали пожарную команду», — заявила представитель Snowbirds Мишель Тремблей. «Пожарные прибыли немедленно, потушили пламя, и (пилоты) благополучно высадились». Внутри самолета находились капитаны Мэтью Харт и Кевин Домон-Гренье.
По словам Тремблей, любая оценка ущерба для самолета будет «чистой спекуляцией» до тех пор, пока инцидент не будет расследован. Она отметила, что после исправления неполадок и замены самолета шоу будет продолжено 27 августа.
Канадская пилотажная команда Snowbirds, известная также как 431 Воздушный демонстрационный эскадрон, выступает с 1971 года. В нее входят 24 военнослужащих Вооруженных сил Канады и сотрудников государственной службы национальной обороны.